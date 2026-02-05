Трамп: искусственный интеллект опередит по важности интернет

Искусственный интеллект может опередить по значимости интернет и стать самой важной разработкой в мире, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, США в сфере ИИ «превосходят всех».

«ИИ — это очень важно. ИИ может стать самой важной вещью, важнее, чем интернет, важнее, чем что-либо еще. Мы намного опережаем Китай. Мы опережаем всех — и намного»,— сказал господин Трамп в интервью NBC News.

Дональд Трамп не считает, что искусственный интеллект будет вытеснять кадры: «Так же говорили про интернет. В США сейчас занято больше рабочих мест, чем когда-либо за 250 лет их существования, то есть сегодня работает больше людей, чем когда-либо за всю историю нашей страны. Неплохая статистика».

