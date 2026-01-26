Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ИИ заступает на смену

Три из четырех вариантов развития искусственного интеллекта предполагают вытеснение кадров

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили сценарии изменения мирового рынка труда к 2030 году в зависимости от темпов развития искусственного интеллекта (ИИ) и способности работников использовать его возможности. Лишь один из четырех вариантов предполагает не существенное, а ограниченное вытеснение кадров ИИ-технологиями, сдерживать которое позволит повышение квалификации работников. Эксперты ВЭФ полагают, что способность сотрудников к адаптации к новой экономике определят прежде всего стратегии развития человеческого капитала и объемы инвестиций в него.

Фото: Keystone, Peter Klaunzer / AP

Сценарии в докладе ВЭФ «Четыре варианта будущего для рабочих мест в новой экономике: искусственный интеллект и таланты в 2030 году» построены на двух переменных. Это скорость развития возможностей ИИ (экспоненциальный или поступательный темп), а также степень готовности работников и компаний к адаптации (полная либо ограниченная). Разные сочетания этих факторов и формируют будущий рынок труда, считают эксперты ВЭФ.

Первый сценарий («Сверхускоренный прогресс») предусматривает экспоненциальный прорыв в сфере ИИ, который изменит экономику и создаст новые отрасли. Это значительно сократит сроки перехода к так называемому сильному ИИ, обладающему когнитивными способностями, сравнимыми с человеческими. При этом за счет радикальной перестройки систем образования и профессиональной подготовки работники смогут быстро адаптироваться к изменениям. Многие привычные профессии исчезнут, но быстро появятся новые. Люди станут управлять сотнями «цифровых сотрудников» и координировать работу ИИ-агентов. Технологии будут выполнять всю большую долю задач. Человеческий труд станет гибким и фрагментированным, вытеснение людей с рабочих мест продолжится. При этом регулирование и системы соцзащиты не будут поспевать за изменениями, неравенство между работниками, готовыми и не готовыми к ИИ, усилится.

Второй сценарий («Эпоха вытеснения») предполагает стремительное развитие ИИ при ограниченной готовности рабочей силы к адаптации. Системы образования и профподготовки, основанные на традиционных подходах, не смогут обеспечить необходимые для новой экономики адаптивные и многофункциональные кадры. Автоматизация поможет восполнить нехватку компетенций, но усилит зависимость от технологий и опять же приведет к массовому вытеснению работников. На ИИ и на комплексную автоматизацию будут возложены ключевые задачи во всех секторах. Во многих целые профессиональные группы просто исчезнут, а новые профессии будут недоступны для большинства. При таком варианте развития событий неравенство доходов и бедность достигнут новых высот.

Третий сценарий («Экономика второго пилота») предусматривает постепенное развитие ИИ и высокую готовность кадров к его использованию. В этом случае технология дополнит возможности человека. Предполагается, что работники будут использовать ИИ для ускорения рутинных задач. Вырастет спрос на управленческие, социальные и аналитические навыки, а также на гибридные роли, сочетающие ИИ и предметную экспертизу. При этом увеличится неравенство между работниками, сумевшими адаптироваться к переменам, и теми, кто ограничен в доступе к образованию и цифровой инфраструктуре. Эксперты ВЭФ прогнозируют, что инструменты ИИ при этом позволят несколько сократить разрыв в заработной плате среди работников средней и высокой квалификации.

Наконец, последний вариант («Застопорившийся прогресс») предполагает устойчивое развитие ИИ при нехватке у работников критически важных навыков. Компании и государства будут внедрять ИИ осторожно и выборочно, в основном для автоматизации отдельных задач и компенсации нехватки персонала. Многие работники, потерявшие работу из-за автоматизации, будут переходить на неквалифицированные и менее социально защищенные места — в сферу услуг или заниматься подработкой. Вытеснение затронет в первую очередь должности, предполагающие рутинный труд. Выгоды от ИИ (рост производительности труда и инноваций) получит небольшое число передовых отраслей и компаний, рано инвестировавших в ИИ и цифровизацию.

Таким образом, будущее глобального рынка труда и цепочек создания стоимости будет зависеть не столько от технологий, сколько от способности работников овладевать ими, отмечают эксперты. Эту способность адаптироваться к новой экономике определят прежде всего нынешние и будущие стратегии развития человеческого капитала и размеры инвестиций в него со стороны государства и бизнеса.

Венера Петрова

