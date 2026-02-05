В Димитровграде возбуждено дело о халатности чиновников, приведшей к хищению

По материалам проведенной прокуратурой Димитровграда проверки межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по факту халатности чиновников мэрии, повлекшей хищение бюджетных денежных средств на сумму более 2 млн руб. (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-службы правительства области Фото: фото пресс-службы правительства области

Как сообщает ведомство, проверка показала, что ООО «ДСК Стандарт», став победителем торгов, в 2023 году исполняла контракт по благоустройству Площади Советов в Димитровграде в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (цена контракта — 99,6 млн руб.). Работы были завершены в конце декабря 2023 года, причем контракт был не закрыт по его завершению, а расторгнут по соглашению сторон, работы признаны оконченными, оплачено 99,126 млн руб. за фактически выполненные работы. Соглашение о расторжении контракта подписывал от заказчика директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» Никита Горошков. При этом, как в то время сообщали местные СМИ, ссылаясь на жалобы димитровградцев в соцсетях, работы были выполнены некачественно, а приемки «фактически не было», т.к. в это время уже вся площадь была засыпана снегом. Администрация города обещала жителям, что работы будут приняты после схода снега.

По данным прокурорской проверки, ответственными сотрудниками МКУ — «были приняты предоставленные представителем ООО «ДСК Стандарт» документы, содержавшие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ». Следствием этого, считают в прокуратуре, стало хищение бюджетных средств в размере 2,1 млн руб.

В прокуратуре отмечают, что в первую очередь вина за хищение подрядчиком бюджетных средств лежит на двух ведущих инженерах МКУ, которые принимали работы, однако не исключают, что в ходе следствия может выявиться вина вышестоящих руководителей, дававших соответствующие указания. «Пока уголовное дело возбуждено по части первой статьи о халатности, но в рамках расследования могут быть выявлены как иные виновные, так и более серьезные обстоятельства, в связи с чем дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», компания «ДСК Стандарт» ранее регулярно становилась победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов по ремонту дорог и благоустройству Ульяновска и Димитровграда и пользовалась благосклонностью властей. Известность компания получила в связи с проблемами по исполнению госконтракта на благоустройство Театрального сквера в Ульяновске. Руководитель компании Асмик Аракелян также фигурировала в качестве взяткодателя в уголовном деле бывшей замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной, признанной виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговоренной облсудом к восьми с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Представлявший интересы компании по контракту на благоустройство Площади Советов Грант Агекян в ноябре 2025 года за мошенничество в особо крупном размере с хищением 2,1 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск