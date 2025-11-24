Представителя стройкомпании приговорили за мошенничество на Площади Советов в Димитровграде

Димитровградский городской суд (Ульяновская область) вынес приговор по уголовному делу Гранта Агекяна, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в понедельник прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как сообщает облпрокуратура, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая показала, что близкий родственник директора компании, 31-летний ульяновец Грант Агекян, официально уполномоченный руководством ООО «ДСК Стандарт» представлять интересы компании в исполнении муниципального контракта по благоустройству Площади Советов в Димитровграде (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), «подписал и передал заказчику для оплаты акты о приемке выполненных работ, содержавшие недостоверные сведения». В результате в период с апреля по декабрь 2023 года были похищены денежные средства на сумму более 2,1 млн руб.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Гранта Агекяна к трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворены исковые требования прокуратуры Димитровграда о возмещении причиненного данным преступлением ущерба.

ООО «ДСК Стандарт» было создано в сентябре 2017 года. 100% компании принадлежит Анне Месропян, первоначально директором был Айк Агекян, с 2019 года компанию возглавила его сестра Асмик Аракелян. По итогам 2024 года, компания имела выручку 308,5 млн руб., чистую прибыль 5,5 млн руб. Компания известна тем, что регулярно становилась победителем торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов по ремонту дорог и благоустройству города. По данным сервиса rusprofile.ru, компания участвовала в роли поставщика работ и услуг в 121 закупке на общую сумму 1,9 млрд руб. Известность компания получила и в связи с проблемами по исполнению госконтракта на благоустройство Театрального сквера в Ульяновске. Асмик Аракелян также фигурировала в качестве взяткодателя в уголовном деле бывшей замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области Елены Чупахиной, признанной виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговоренной облсудом к восьми с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб.

Грант Агекян вину не признал, утверждал, что работы производились в соответствии с ПСД, выводы эксперта назвал необоснованными, а также отметил, что «ДСК Стандарт» зимой 2024 года по просьбе мэрии безвозмездно убирал снег с территории Площади Советов, потратив 0,5 млн руб., «таким образом, хищение бюджетных денежных средств в указанном в обвинении объеме, отсутствует».

Обвинение запрашивало семь лет колонии со штрафом 1,2 млн руб. После получения текста приговора будет рассмотрен вопрос о возможности внесения апелляционного представления, сказали в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск