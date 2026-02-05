Правительство выделило 1,3 млрд руб. на компенсации жителям Курской области

Правительство России выделило Курской области почти 1,3 млрд руб. Средства предназначены для компенсации расходов за наем жилья семьям, вынужденно покинувшим свои дома.

Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда правительства и пойдут на выплату компенсаций за период с января по март 2026 года. Их получат почти 21 тыс. семей.

Власти рассчитывают, что это позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы. На компенсацию таких расходов с ноября 2024 года по декабрь 2025 года было выделено около 5 млрд руб., их получили более чем 25 тыс. семей, напомнили в правительстве.

Первый замгубернатора Курской области Александр Чепик в январе сообщал, что курским беженцам жилья задолжали 198 млн руб. компенсации аренды. Также уже сформировалась задолженность и за январь 2026-года, и курские власти попросили у федерального центра сумму, необходимую не только для погашения задолженности, но и для выплат на два месяца вперед. В декабря прошлого года губернатор Александр Хинштейн говорил, что из федерального бюджета на меры соцподдержки жителей приграничных территорий Курской области направили в общей сложности более 190 млрд руб.