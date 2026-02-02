198 млн задолжали курским беженцам по компенсации аренды жилья в 2025 году

Задолженность за 2025 год по компенсации аренды жилья для тех, кто был вынужден покинуть приграничье Курской области, составила 198 млн руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщил первый заместитель губернатора Александр Чепик.

Он добавил, что уже сформировалась задолженность и за январь 2026 года — эту сумму господин Чепик не назвал. «Мы попросили у федерального центра сумму, необходимую не только для погашения задолженности, но и для выплат на два месяца вперед, — чтобы ситуация, которая нервирует наших граждан, больше не повторялась. Уверен, что правительство Российской Федерации на этой неделе примет решение, и мы максимально оперативно приступим к выплатам. Надеюсь, что в пятницу мы всем выплаты направим»,— отметил заместитель губернатора.

В начале декабря прошлого года губернатор Александр Хинштейн сообщал, что всего из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб.

Юрий Голубь