В суде объяснили отказ в аресте экс-главы ярославского департамента

Суд не стал арестовывать бывшего руководителя областного департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, ввиду отсутствия достоверных данных о возможности фигуранта дела воспрепятствовать расследованию. Позицию районного суда «Ъ-Ярославль» озвучили в пресс-службе областного суда.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Максим Фролов, возглавлявший департамент с 2017 по 2020 год, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Первое дело было возбуждено в 2024 году, тогда Фролову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Второе возбудили в январе 2026 года, суд отказал в аресте обвиняемого.

«Суд учел, что фактически уголовное преследование в отношении Фролова М. осуществляется на протяжении длительного времени, ранее избранную следствием меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении обвиняемый не нарушал, имеет постоянное место жительства, устойчивые социальные связи и легальный источник дохода. Помимо тяжести обвинения иных достоверных, а не предполагаемых данных о возможности Фролова М. воспрепятствовать расследованию при избрании в отношении него более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения суду не представлено»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в силу своего должностного положения, действуя в интересах коммерческой организации, получил незаконное вознаграждение в виде мобильных телефонов общей стоимостью 330 тыс. руб. Это преступление сотрудники выявили в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Имущество обвиняемого общей стоимостью 10 млн руб. арестовано судом по ходатайству следователя.