Губернатор Красноярского края призвал не молчать о буллинге в школах

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков призвал не молчать о случаях буллинга в школах после нескольких нападений школьников на своих одноклассников в регионе. С детьми, относящимися к высокой группе риска, проведут профилактическую работу.

«Важно не упустить первые сигналы об изменении поведения и просьбы о помощи от детей»,— написал губернатор в Telegram-канале. Он добавил, что сотрудники Росгвардии проведут проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ. Также до конца недели будут приняты кадровые решения в отношении сотрудников школ в Красноярске и Кодинске, где произошли нападения, добавил господин Котюков.

3 и 4 февраля в регионе произошло два инцидента с нападениями школьников на сверстников. В Кодинске ученица седьмого класса пыталась ранить учителя ножом, потом напала на другую ученицу. На следующий день в Красноярске восьмиклассница устроила поджог в школе. После этого она избила нескольких учеников молотком. Пострадали шесть человек.