Уфимский молочный завод возьмет 4,6 млрд рублей в кредит у Газпромбанка

ООО «Уфимский молочный завод» (входит в удмуртский агрохолдинг «Комос групп») открывает кредитную линию в Газпромбанке на 4,6 млрд руб., следует из публикаций в Центре раскрытия корпоративной информации. Поручителями по кредитному договору выступают организации, подконтрольные ООО «Село Зеленое Холдинг» — ООО «Восточный», ООО «Казанский молочный комбинат», ООО «Русская нива», ООО «Комос групп», ООО «Птицефабрика "Вараксино"» и ООО «Удмуртская птицефабрика».

В августе прошлого года стало известно, что «Комос групп» стал владельцем уфимского предприятия «Уфамолагропром», ранее принадлежавшего АО «Вимм-Билль-Данн» международной корпорации PepsiCo. Входящее в холдинг АО «Милком» зарегистрировало ООО «Уфимский молочный завод» с уставным капиталом 1 млн руб.

В декабре «Комос групп» анонсировал модернизацию Уфимского молочного завода для увеличения перерабатывающих мощностей до 500 тонн молока в сутки, планируется инвестировать 5 млрд руб. В холдинге рассчитывают на господдержку и льготные кредиты.

Идэль Гумеров