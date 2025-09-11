«Уфамолагропром» переходит под контроль удмуртского агрохолдинга «Комос групп»

АО «Вимм-Билль-Данн», входящее в группу PepsiCo, передает предприятие «Уфамолагропром» агрохолдингу «Комос групп». Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу удмуртской компании.

Передача завода в Уфе объясняется стремлением повысить эффективность бизнеса и оптимизировать операционные процессы. Под управлением «Комос групп» предприятие продолжит принимать и перерабатывать молоко в тех же объемах, сохраняя производство продукции под прежними брендами «Домик в деревне» и «Фругурт».

Сотрудникам завода предложено перейти под управление удмуртского агрохолдинга. Все производственные функции и условия труда будут сохранены, обещают в компании.

В августе АО «Милком» (входит в «Комос групп») зарегистрировало в Уфе ООО «Уфимский молочный завод» с уставным капиталом 1 млн руб.

По данным «Ъ-Уфа», генеральный директор «Комос групп» Андрей Шутов встречался с коллективом «Уфамолагропрома» 29 августа, накануне фестиваля «Молочная страна». В пресс-службе «Комос групп» тогда на запрос «Ъ-Уфа» о получении контроля над уфимским предприятием отвечать отказались.

Олег Вахитов