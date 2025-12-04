Уфимский молочный завод получит на модернизацию 5 млрд рублей

Агрохолдинг «Комос групп» инвестирует 5 млрд руб. в модернизацию Уфимского молочного завода, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на вице-премьера — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Модернизация основных фондов предприятия будет проходить поэтапно в течение пяти лет и позволит увеличить мощности переработки до 500 тонн молока в сутки.

Как сообщал «Ъ-Удмуртия», в августе входящее в «Комос групп» АО «Милком» зарегистрировало новое юридическое лицо — ООО «Уфимский молочный завод». В середине сентября стало известно о покупке холдингом предприятия «Уфамолагропром» (до этого принадлежало АО «Вимм-Билль-Данн» корпорации PepsiCo).

По данным сайта «Комос групп», Уфимский молочный завод стал седьмым молокоперерабатывающим предприятием агрохолдинга. Модернизация, начало которой запланировано на январь 2026 год, будет включать в себя реконструкцию приемно-аппаратного цеха, творожного участка, участка ПЭТ, участка ПЭТ и ультрапастеризации. Заявленные 5 млрд руб. компания планирует вложить в том числе за счет господдержки и льготного кредитования.

Идэль Гумеров