Губернатор Гладков был одним из застрявших в лифте во время блэкаута в Белгороде

Комментируя вопрос о проблемах со связью, глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился, что оказался среди 77 человек, застрявших в лифтах во время вчерашнего блэкаута. В тот момент он направлялся на заседание оперштаба. Он позвонил, и аварийные службы оперативно отработали «освобождение» по заранее утвержденному алгоритму. Об этом он сообщил в эфире «10 вопросов губернатору».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что по состоянию на 23:00 было известно о 82 застрявших в лифтах многоквартирных домов, из которых 77 к тому моменту уже освободили аварийные бригады.

В эфире губернатор также подробно рассказал о сложностях развертывания резервной генерации. По его словам, подключение МКД и крупных объектов, например котельных, требует генераторов мощностью 1–1,5 МВт и специалистов с 5-м классом допуска, а также постоянного обслуживания техники — от учета топлива до регламентных работ. Перевести энергоснабжение региона на резервные источники «по щелчку» невозможно: бригады последовательно подключают объекты по всей области, включая Старый Оскол, Губкин и другие отдаленные города и муниципалитеты.

«Резервная генерация никогда не замещает в полном объеме выпадающие объемы электроэнергии, тепла и воды. Она [генерация] куплена нами в колоссальном объеме за свои ресурсы с помощью федерального бюджета. Я просил у своих коллег-губернаторов — нам дали 1/7 часть от того, что нам необходимо. И то, там сумма была более 5 млрд руб. Решить полностью вопрос за тот период, что у нас был, физически невозможно»,— заявил господин Гладков. По его словам, главная угроза во время таких отключений — замораживание систем отопления и последующий за этим «разрыв» сетей.

«Каждый литр топлива куплен за бюджетные средства. Мы понимали, что заводить генераторы нельзя, если мы не знаем сроки завершения работ. Если мы их понимаем, наружную температуру анализируем, исходим от этого. Наша задача — выстроить систему. В ней за каждой службой — энергетики, "Квадра", те, кто обеспечивает тепло и воду, УК, которые подвозят топливо — будут закреплены обязанности за обслуживание генераторов. Мы хотим выстроить ее, у нас 5 тыс. генераторов»,— сообщил губернатор. Он высоко оценил реакцию на последствия от обстрелов всех служб на всех уровнях.

Анна Швечикова