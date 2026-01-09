Трамп высказался о российско-американском договоре по СНВ: «Истечет, так истечет»

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете The New York Times, в котором, в частности, высказался об истекающем 5 февраля российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Судя по комментарию хозяина Белого дома, его совершенно не беспокоит тот факт, что уже меньше чем через месяц две крупнейшие ядерные державы впервые за полвека останутся без договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«Истечет, так истечет, — сказал он журналистам о ДСНВ.— Мы просто заключим соглашение получше».

The New York Times еще не опубликовала полную версию интервью Дональда Трампа, но из тех цитат, что уже есть на сайте газеты, следует, что американский президент хочет, чтобы в следующем договоре по контролю над вооружениями непременно участвовали не только США и Россия, но и быстро наращивающий свой ядерный арсенал Китай. Кроме того, Дональд Трамп допустил, что к договоренностям могли бы подключиться и «другие игроки», видимо имея в виду Францию и Великобританию.

Между тем ранее власти КНР не раз подчеркивали, что не видят смысла участвовать в переговорах по ограничению ядерных вооружений с США и Россией, чьи арсеналы по-прежнему в разы больше китайского. Не изъявляли желания участвовать в подобных процессах и Франция с Великобританией.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем стратегическом арсенале, а о тактическом не публиковала и ранее). Власти Китая тоже не публикуют данные о своем ядерном оружии. SIPRI же оценивает количество ядерных боеголовок у Китая в 500 штук, но отмечает, что он быстрее других стран наращивает свой потенциал. У Франции около 290 ядерных боеголовок, а у Великобритании около 230.

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил США сохранить на год количественные потолки (на боезаряды и носители) истекающего ДСНВ. По его словам, это позволит «не провоцировать гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Однако из опубликованных The New York Times фрагментов интервью с Дональдом Трампом неясно, затрагивалась ли в беседе с ним эта тема.

Елена Черненко