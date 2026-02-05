Минстрой России заявил о необходимости замены или ремонта 70 тыс. лифтов

В России почти 70 тыс. лифтов, которые завершили срок эксплуатации, но их использование продлено до 2030 года, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, эти лифты нужно заменить или модернизировать.

«Если к 2030 эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут. Поэтому это серьезная работа регионов, муниципалитетов, лифтовых организаций»,— рассказал министр в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В департаменте спецпроектов ФАУ «Роскапстрой» Минстроя говорили, что в 2026 году планируется заменить более 20 тыс. лифтов. Российское лифтовое объединение (РЛО) сообщало, что в 2025 году объем смонтированных лифтов в России снизится на 10%. Гендиректор РЛО Петр Харламов объяснил «Ъ», что регионы значительно сократили закупки для замены старых лифтов в многоквартирных домах.

Подробности — в материале «Ъ» «Подъемники устали».