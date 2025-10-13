Количество установленных лифтов в РФ в 2025 году сократится на 10%

В 2025 году объем смонтированных лифтов в России снизится на 10%, до 40 тыс. единиц, прогнозирует Российское лифтовое объединение (РЛО). Этот показатель близок к кризисному 2022 году.

Как пояснил «Ъ» гендиректор РЛО Петр Харламов, регионы значительно сократили закупки для замены старых лифтов в многоквартирных домах. В январе—сентябре приобретено 9,8 тыс. подъемников на 38,7 млрд руб., что на 17% меньше, чем год назад.

Спрос на лифты снижается и со стороны девелоперов из-за падения объемов ввода жилья, связанного с высокими ипотечными ставками и исчерпанием эффекта льготных программ, поясняет руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

На рынок влияет и конкуренция с азиатскими производителями лифтов. По подсчетам РЛО, доля Китая в общем объеме смонтированных лифтов в январе-сентябре 2025 года составила 12,5%. Еще 15% занимают белорусские поставки.

Директор по продажам АО «Щербинский лифтостроительный завод» (входит в «Дом.РФ») Ян Михайлов рассчитывает на восстановление рынка в 2026 году при возобновлении региональных программ замены лифтов и реализации предложений льготного факторинга для заводов-производителей.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Подъемники устали».