Посол РФ предупредил о последствиях кражи Британией российских активов

Кража замороженных активов России будет иметь разрушительные последствия для британской финансовой системы, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, британские банки выражали опасения по поводу судебных исков со стороны России и возможных финансовых потерь.

Как утверждает дипломат, Великобритания вместе с другими странами G7 «опустилась до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства». Он считает, что у этих стран «изрядно истощились» собственные финансовые возможности для выделения нового кредита Украине.

«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС»,— сказал господин Келин в интервью «РИА Новости».

Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов, из которых порядка €180 млрд размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре 2025 года на саммите ЕС не удалось согласовать экспроприацию этих средств. Вместо этого ЕС принял решение предоставить Украине €90 млрд в 2026–2027 годах за счет заимствований. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер говорил, что экспроприация российских активов невозможна, поскольку Европа не находится в состоянии войны с Россией.