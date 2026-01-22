Премьер Бельгии: российские активы однажды пойдут на восстановление Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что экспроприация российских активов невозможна, поскольку Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией. Об этом он сказал, участвуя в дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Вы не можете просто конфисковать деньги. Это акт войны», — подчеркнул глава бельгийского правительства (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вопрос замороженных российских активов, вероятно, станет одной из тем будущих переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

При этом господин Де Вевер заявил, что, по его мнению, в конечном итоге российские активы будут направлены на восстановление Украины. «Я был бы очень опечален, если бы хоть один евро вернулся в Москву», — добавил он.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов, из которых порядка €180 млрд размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию этих средств. Вместо этого Евросоюз принял решение предоставить Киеву €90 млрд в 2026–2027 годах за счет заимствований.