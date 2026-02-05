Арабские союзники убедили США не отменять переговоры с Ираном

Переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной программе в Маскате состоятся во многом благодаря давлению арабских союзников на президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным портала, главы как минимум девяти стран региона передали сообщения Белому дому с просьбой не отменять встречу.

«Они попросили нас провести встречу и послушать, что хочет сказать Иран. Мы сказали арабским странам, что согласны на встречу, если они настаивают. Но мы настроены скептически»,— заявил собеседник издания. Другой источник отметил, что Вашингтон согласился на встречу из уважения к союзникам в регионе и желания идти дипломатическим путем.

Переговоры представителей стран запланированы на 6 февраля. Изначально Вашингтон настаивал на проведении переговоров в многостороннем формате в Стамбуле, но Иран потребовал организовать встречу в Омане, сообщала Financial Times. Белый дом требований не оценил и пожелал встречу отменить.