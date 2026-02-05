Две тысячи иностранных студентов получили гранты за 2025 год

В 2025 году 2 тыс. иностранных студентов, поступивших в российские вузы по международной олимпиаде Open Doors, получили правительственные гранты, которые компенсируют расходы на дорогу, проживание, медицинскую страховку и стипендии для «хорошистов» и «отличников». Об этом «Ъ» сообщили в Минобрнауки.

За 2025 год больше всего грантов — 1069 — выделили студентам магистратуры, еще 654 — обучающимся бакалавриата, 112 — специалитета и 165 — аспирантуры.

В 2026/2027 году гранты получат 3 тыс. иностранных студентов. Для обучающихся магистратуры выделили 1800 грантов, бакалавриата — 900, специалитета — 120, аспирантуры — 180. В дальнейшем Минобрнауки намерено увеличивать число студентов, которые получают такую поддержку.

