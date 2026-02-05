Ozon повысит комиссию для издателей до 42%

Крупнейший маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) с 6 апреля повысит комиссию за продажу книг до 42%. Об этом «Ъ» сообщили два источника на книжном рынке.

В Ozon подтвердили “Ъ”, что с апреля этого года для части категорий товаров комиссия за продажу станет выше, однако это не затронет товары стоимостью до 300 руб. Такая мера компенсирует снижение тарифов на логистику и отмену привычной для продавцов системы среднего времени доставки, которая влияла на коэффициент и процент от цены товара.

Ozon пытается перейти к модели Wildberries, когда стоимость комиссии повышается, но снижается стоимость логистики, говорит совладелец магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.

С ним соглашается собеседник “Ъ” в одном из изданий: «Маркетплейсы сейчас пытаются монополизировать рынок ритейла, в скором времени у поставщиков не останется выбора, кроме как соглашаться с их условиями. Уже сейчас доля продаж маркетплейсов на книжном рынке составляет около 70%».

