Всем пора издаваться

Ozon (MOEX: OZON) планирует поднять комиссию на продажи книг до более 40%, с весны прошлого года она может вырасти в два раза. В компании объясняют, что такая мера необходима для компенсации затрат на логистику и отмены среднего времени доставки. Однако участники книжного рынка обеспокоены тем, что это позволяет маркетплейсам еще больше монополизировать отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В начале февраля Ozon анонсировал повышение комиссии на продажи книг до 42% с 6 апреля 2026 года, рассказал “Ъ” источник на книжном рынке и подтвердил еще один собеседник из отрасли. Так, с 2025 года комиссия маркетплейса может вырасти в два раза. До конца весны 2025 года она составляла 22%, в начале июня уже 25%, а в середине того же месяца ее резко подняли до 29,5%, затем повышение произошло уже в конце октября (34%), и в середине ноября комиссию закрепили на уровне 39%, уточняет в своих соцсетях издательство «Бумкнига».

В Ozon подтвердили “Ъ”, что с апреля этого года для части категорий товаров комиссия за продажу станет выше, однако это не затронет товары стоимостью до 300 руб. Такая мера компенсирует снижение тарифов на логистику и отмену привычной для продавцов системы среднего времени доставки, которая влияла на коэффициент и процент от цены товара.

В декабре прошлого года в «Эксмо» заявляли, что российские книгоиздатели получили от Wildberries и Ozon уведомления о повышении в 2026 году комиссий на книжную продукцию, писал РБК. Это же подтверждали в «Росмэне» и в «Альпине». Тогда глава «Росмэна» Борис Кузнецов заявил, что рост комиссий приведет к росту стоимости книг на 10-15%. При этом сами Ozon и Wildberries опровергли информацию о повышении комиссий для книгоиздателей. В «Яндекс Маркете» также заявляли, что не будут повышать комиссию с 1 января 2026 года. Исходя из открытых данных Ozon следует, что с января этого года ставка для книг в размере 39% должна была сохраниться. В «Эксмо-АСТ» и «Альпине» отказались от комментариев, в «Росмэне» не ответили “Ъ”.

В Wildberries заявили, что с 1 ноября 2025 года продавцы из России могли принять условия по снижению комиссии с продаж на 6%, тогда же маркетплейс принял решение заморозить все комиссии на платформе на полгода. Там добавили, что на старте сотрудничества с маркетплейсом продавец может просчитать юнит-экономику и заранее учесть все издержки, так как все условия работы (включая размер комиссий и порядок взаиморасчетов) зафиксированы в публичной оферте. В «Яндекс Маркете» ответили “Ъ”, что с декабря прошлого года площадка тестирует модель работы с продавцами, при которой действует сниженная комиссия за размещение и ограничение применения собственных скидок. Пока она действует только для «товаров для красоты».

Ozon пытается перейти к модели Wildberries, когда комиссия растет, а стоимость логистики снижается, говорит совладелец магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.

Так, возможно, компания пытается перевести всех поставщиков на модель, при которой товары в большем объеме отгружаются на склад маркетплейса, и издатели вынуждены платить за хранение, обработку и т. д. С ним соглашается собеседник “Ъ” в одном из изданий: «Маркетплейсы сейчас пытаются монополизировать рынок ритейла, в скором времени у поставщиков не останется выбора, кроме как соглашаться с их условиями. Уже сейчас доля продаж маркетплейсов на книжном рынке составляет около 70%». Он добавляет, что площадки пользуются налоговыми льготами и зачастую торгуют книгами ниже отпускной цены издательств.

Ранее “Ъ” писал, что продажи в книжных магазинах в январе—августе 2025 года сократились на 6–18%, а средний чек увеличился на 10% (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года). Тогда это связывали с доминированием доли маркетплейсов в структуре продаж. По итогам 2024 года оборот книжной розницы (магазины и сети) достиг минимальных значений в 37,4 млрд руб., на него пришлось 38% от всей реализуемой книжной продукции. Таким образом, с 2019 года доля канала сократилась на 29%.

В ближайшее время доля книжных продаж маркетплейсов превысит оценку в 80%, а книжные магазины станут очень редкими, считает собеседник “Ъ”. За прошлый год закрылось уже более 200 магазинов, участники рынка рапортуют о падении розничных продаж более чем на 15%, напоминает он. Как только маркетплейсы аккумулируют весь объем рынка, комиссии увеличатся еще больше, что спровоцирует кратный рост цен на товары среди издательств, заключает он.

Варвара Полонская