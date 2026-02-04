Акции «Самолета» упали почти на 7% после сообщений об обращении компании за господдержкой

Акции российского девелопера «Самолет» на Мосбирже к 19:27 мск упали на 6,7% — до 903,2 руб. за бумагу — после сообщения о том, что компания обратилась в правительство с просьбой о господдержке. К 19:56 мск снижение замедлилось до 5,48%, стоимость акции составляла 915 руб.

Топ-менеджмент «Самолета» направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит для покрытия части долга. Три источника сообщили «Ъ», что сумма запроса составляет около 48-50 млрд руб. Представители компании подтвердили, что обращаются за господдержкой, и назвали это «нормальной рыночной практикой».

«Самолет» — один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2021 году. В январе — июне 2025 года чистая прибыль группы снизилась в 2,6 раза и составила 1,8 млрд руб. По предварительным данным, в 2025 году показатель чистого долга к скорректированной EBITDA достиг 2,84.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курс на господдержку».