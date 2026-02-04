Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург на форум «Единой России» 19 февраля

Председатель «Единой России» (ЕР), заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлен среди участников окружного форума партии, который пройдет 19 февраля на площадке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Как сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник, в мероприятии также примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Событию в Екатеринбурге будет предшествовать первый региональный форум ЕР в Челябинске «Есть результат», где партийцы представят ключевые результаты работы по программе, с которой кандидаты от объединения одержали победу на выборах в Госдуму в 2021 году. «Участие в форуме примут жители, общественники, ветераны специальной военной операции (СВО) и эксперты в различных отраслях. Они сформируют предложения в новый программный документ — народную программу, с которой ЕР пойдет на выборы-2026»,— пояснили в полпредстве УрФО. По данным «Ъ», подобные форумы пройдут в «нескольких десятках регионов» России.

В последний раз Дмитрий Медведев посетил Свердловскую область в ноябре 2024 года. В рамках визита он осмотрел цеха Уралвагонзавода (УВЗ) и танковый полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле. На встрече с работниками господин Медведев поблагодарил коллектив и руководство предприятия за «существенное» увеличение мощности и наградил сотрудников концерна орденом «За доблестный труд». Зампред Совбеза добавил, что за три года количество новых и отремонтированных танков в войсках РФ увеличилось в восемь раз.

Василий Алексеев