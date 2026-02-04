Планы идут на выборы

Как стало известно “Ъ”, «Единая Россия» в преддверии очередной думской кампании запустит серию отчетных мероприятий по «Народной программе», с которой партия шла на предыдущие парламентские выборы в 2021 году. Тематические форумы «Есть результат» пройдут в нескольких десятках регионов, а первый из них состоится в Челябинске 5 февраля. По задумке организаторов, общественники, эксперты и отраслевики заслушают доклады партийцев о результатах исполнения программы в их регионах и поделятся предложениями для новой версии документа, с которым единороссы пойдут на выборы-2026.

«Народная программа» была основным предвыборным документом «Единой России» на выборах в Госдуму-2021. Фактически документ зафиксировал основные партийные приоритеты, в том числе в части распределения бюджетных средств. В партии неоднократно подчеркивали, что в формировании почти 400 пунктов программы приняли участие свыше 2,5 млн человек. А в ежегодных партийных отчетах о ходе исполнения программного документа регулярно участвуют члены федерального правительства. На съезде «Единой России» в 2024 году ее председатель Дмитрий Медведев поручил партийцам отчитаться перед избирателями о выполнении «Народной программы» и реализации партийных проектов.

Как рассказали “Ъ” в «Единой России», речь на первом форуме в Челябинске пойдет «обо всем, что сделано при поддержке партии в регионе с 2021 года».

В целом же задача партийцев в ходе отчетной кампании — «выйти к жителям регионов с конкретными примерами того, что было сделано», объяснил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Среди главных успехов «Народной программы» он, в частности, выделил социальную догазификацию, новые меры социальной поддержки граждан, благоустройство общественных пространств, развитие экономики страны и помощь в приближении победы в специальной военной операции (СВО).

Деятельность партии, отметил Владимир Якушев, сейчас синхронизирована с национальными проектами. При этом единороссам важно получать обратную связь, поскольку их работа должна удовлетворять запросы граждан. «Поэтому они вновь станут непосредственными соавторами новой "Народной программы"»,— подытожил секретарь генсовета, добавив, что рассчитывает на открытый и откровенный диалог без умалчиваний о «проблемах, которые пока не удалось до конца решить».

Результаты региональных обсуждений суммируют на федеральных форумах, которые пройдут во всех федеральных округах при участии представителей правительства РФ.

Затем отобранные инициативы наряду с полученными от граждан предложениями рассмотрят на приуроченном к началу предвыборной кампании партийном съезде. Напомним, что на съезде 2024 года в «Народную программу» уже вносились некоторые изменения. Так, в социальный раздел были добавлены положения, касающиеся, например, выплаты пособий и пенсий, поддержки материнства и детства, развития здравоохранения и образования. Кроме того, в документе появился новый раздел, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей.

Отчетная кампания «Единой России» по итогам исполнения программы в 2026 году — это оригинальная предвыборная «фишка» партии, которая «отличает ее от других участников выборов и привлекает внимание различных аудиторий и социальных групп», считает политолог Алексей Чеснаков. По его оценке, единороссы, очевидно, реализуют больше конкретных проектов, чем все остальные партии. «Сказывается постоянное согласование стратегических приоритетов с указами президента и решениями правительства, планами региональных и муниципальных органов власти»,— поясняет эксперт.

Григорий Лейба