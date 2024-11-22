Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетил УВЗ и танковый полигон в Нижнем Тагиле

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил цеха Уралвагонзавода (УВЗ) и танковый полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле. Его сопровождали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Дмитрий Медведев посетил УВЗ в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«В определенный период потребовалось существенно нарастить мощности»,— сказал Дмитрий Медведев. Он поблагодарил коллектив завода и наградил его орденом «За доблестный труд». По его словам, за три года количество новых и отремонтированных танков в войсках РФ увеличилось в восемь раз.

Ранее источник «Ъ-Урал» сообщал, что Дмитрий Медведев посетит УВЗ в Нижнем Тагиле 22 ноября и осмотрит производственные площадки предприятия.

Напомним, господин Медведев посетил УВЗ в октябре 2022 года. Тогда зампред Совбеза РФ провел контрольную проверку выпуска танков. «Поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники»,— сказал он.

АО «НПК "Уралвагонзавод"» занимается выпуском военной продукции (танков, машин разминирования, боевых ремонтно-эвакуационных), дорожно-строительных машин и железнодорожных вагонов. В УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Виталий Красиков