Все белгородские школы и колледжи возвращаются к очному обучению

С завтрашнего дня, 5 февраля, детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования региона возобновят работу в обязательном очном формате. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром сообщалось, что на фоне восстановления от вчерашнего ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу школьников и студентов в десяти муниципалитетах временно перевели на дистанционный режим.

Ограничения действовали в Белгородском, Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Прохоровском, Корочанском и Яковлевском округах. Детские сады работали в формате дежурных групп. При этом школы областного центра продолжали очное обучение.

Анна Швечикова