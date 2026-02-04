Школы и колледжи в десяти белгородских округах перевели на дистант

В Белгородской области продолжаются работы по восстановлению тепло-, электро- и водоснабжения, нарушенного в результате вечернего ракетного удара по областному центру и пригородному Белгородскому округу. На фоне этого сегодня школы и учреждения среднего профессионального образования в десяти муниципалитетах перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать в Белгородском, Ракитянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Прохоровском, Корочанском и Яковлевском округах. Детские сады переходят в режим дежурных групп. Образовательные учреждения Белгорода продолжат работать в очном формате.

«Прошу с пониманием отнестись, ждем результативности выполнения всех работ, исходя из объема вчерашних повреждений в результате произведенного ракетного обстрела объектов энергетики»,— сказал господин Гладков и добавил, что во время восстановления инфраструктуры возможны аварийные отключения.

Накануне глава региона сообщил об очередях на АЗС из тех, кто заранее не приобрел топливо для генераторов. Он заверил, что дефицита в регионе нет и что все заправки продолжают работу. Мэр Белгорода Валентин Демидов в районе полуночи опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что не менее 82 человек застряли в остановившихся лифтах. К тому моменту 77 из них освободили.

Алина Морозова