В школах Черноземья продолжают отменять уроки из-за морозов

Гидрометцентр России продлил прогноз по аномально холодной погоде в Черноземье. Сильные морозы ожидаются как минимум до утра 5 февраля, из-за этого во всех регионах продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности (самый серьезный — красный). Власти макрорегиона продолжают по-разному реагировать на непогоду, однако в большинстве случаев они ограничивают работу школ.

Мэр Курска Евгений Маслов подписал распоряжение о полном переводе городских школ на онлайн-обучение до конца этой недели. «Делаем это потому, что здоровье наших детей — приоритет для каждого из нас»,— написал он в своем Telegram-канале. В детских садах будут работать только дежурные группы.

В Воронеже продлили дистант для учеников начальных классов. «Как и ранее, если ребенка не с кем оставить дома, он приходит в свой класс. Садики продолжат работать в обычном режиме»,— написал мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Глава Тамбова Максим Косенков сообщил в своем Telegram-канале об отмене занятий для всех школьников 4 и 5 февраля. Накануне он принял аналогичное решение относительно 3 февраля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков конкретизировал озвученные ранее меры. По его словам, на дистанционное обучение переведены 146 образовательных организаций в самых холодных муниципалитетах, включая все школы Болховского, Верховского, Дмитровского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского и Покровского районов. Также очный формат отменен в Ливенском строительном техникуме, Орловском техникуме сферы услуг и Глазуновском сельскохозяйственном техникуме. Всего на онлайн-обучении более 10 тысяч школьников и студентов. При этом в Орле занятия, как и прежде, проходят очно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Липецка Роман Ченцов ранее заявляли о работе образовательных учреждений в очном режиме с правом родителей самостоятельно принять решение о посещении. Актуальных заявлений об изменении этого подхода на 4 февраля от них не поступало.

UPD: белгородский губернатор подтвердил, что 4 февраля детсады, школы и учреждения среднего профессионального образования региона будут работать очно.

Алина Морозова