Бизнес довели до автоматизма

В последние два месяца малый бизнес начал активно переходить с упрощенной системы налогообложения (УСН) на автоматизированную УСН. Этому способствовали меньшая ставка налогообложения для этого экспериментального режима, фактически действующая с начала 2026 года. Однако в результате региональные банки могут лишиться существенной части клиентуры, которая может перейти в крупные кредитные организации, получившие статус уполномоченных.

Крупные кредитные организации с конца прошлого года фиксируют значительный приток клиентов, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). «В декабре 2025 года АУСН в стране применяли около 40 тыс. ИП/ЮЛ, а сейчас мы видим, что уже 250 тыс. ИП/ЮЛ применяют АУСН с января 2026 года, таким образом, фиксируем рост в шесть раз»,— указали в Сбербанке. В ПСБ сообщили, что с конца ноября 2025 года число клиентов банка, использующих АУСН, выросло почти в 20 раз. В ВТБ подтверждают рост числа предпринимателей, применяющих АУСН. «Более 40% клиентов на АУСН живут в Москве и Московской области, около 10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,— указали там.

13 из 24 кредитных организаций, имеющих право на работу по АУСН, присоединились к эксперименту в ноябре—декабре 2025 года

Руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирина Пономарева отмечает, что интерес к АУСН вырос в четвертом квартале 2025 года в связи с налоговой реформой, затронувшей предпринимателей на УСН с доходами 20–60 млн руб. «Для этой категории бизнеса ключевым фактором становится не только ставка налога, но и простота администрирования и снижение рисков, связанных с расчетами и отчетностью»,— говорит она. В ПСБ отмечают, что теперь у налогоплательщиков есть возможность перейти на этот налоговый режим не с начала года, а с первого числа любого месяца.

С 1 января 2026 года для предпринимателей с доходом 20–60 млн руб., использующих УСН, к налогу с выручки (6%) добавляется НДС (5%). Для предпринимателей, участвующих в эксперименте по АУСН, который начался в середине 2022 года, порог до уплаты НДС сохранился на уровне 60 млн руб. (ставка 8%) (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года). Как пояснили “Ъ” в Минфине, эксперимент продлится до конца 2027 года. «В течение срока проведения эксперимента параметры режима не могут быть скорректированы как в части увеличения налоговых ставок, так и уменьшения предельного размера доходов, соответствующая гарантия закреплена в законе»,— пояснили в ведомстве.

Для того чтобы получить право на работу по АУСН, предприниматель должен обслуживаться в уполномоченном банке и не имеет права держать счета в неуполномоченных. На конец 2025 года в число уполномоченных входили 24 кредитные организации, причем, согласно данным ФНС, 13 из них присоединились к эксперименту в ноябре-декабре прошлого года. В частности, в Абсолют-банке, ставшем уполномоченным в конце декабря, за короткий срок подано около 500 заявок на обслуживание с этим налоговым режимом. В Газпромбанке (подключился к эксперименту перед новым годом) оценили, что переход на «автоупрощенку» может заинтересовать около 40% его клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

По данным Ассоциации банков России (АБР), региональные банки опасаются существенного оттока клиентов малого бизнеса и ИП, которые составляют их основную аудиторию. Как отмечает директор департамента банковского развития АБР Елена Самохина, этот вопрос обсуждался на совете ассоциации в декабре 2025 года.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, само подключение к эксперименту для банка не очень дорого — около 10 млн руб., главный фактор — это время, которое необходимо для настройки инфраструктуры.

«Все произошло очень быстро — в конце ноября приняли закон, и оказалось, что предприниматели на УСН с нового года платят 11%, а на АУСН — всего 8%»,— отмечает собеседник “Ъ”. «После того как стало известно о налоговых изменениях, региональные банки стали активно подключаться к проекту АУСН»,— отмечает госпожа Самохина. Однако, по ее словам, на это нужно время, обычно отладка нового информационного обмена в банках занимает от трех месяцев.

Эксперты отмечают, что для крупных банков приток предпринимателей на АУСН не приведет к значимому одномоментному росту прибыли, поскольку клиенты этого сегмента являются относительно низкодоходными. «Тем не менее долгосрочный интерес к таким клиентам является высоким — их массовый приток способен сформировать дешевую ресурсную базу, также за счет кросс-продаж продуктов и услуг банки могут получить дополнительные доходы (как комиссионные, так и процентные)»,— указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова. При этом, по ее словам, во многом это может быть достигнуто за счет высокой автоматизации сервисов и предоставления готовых IT-решений (например, по расчету налогов), где у крупных игроков есть существенные конкурентные преимущества по сравнению со многими региональными банками.

