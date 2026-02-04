МЧС направит в Белгородскую область 30 мобильных электростанций

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить спасателей и спецтехнику в Белгородскую область для восстановления объектов энергетики, пострадавших после обстрелов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным министерства, колонна Ногинского и Тульского спасательных центров доставит в регион 30 передвижных электростанций и пять топливозаправщиков. В составе группы — 23 единицы прочей техники и 54 спасателя, которые будут задействованы в восстановительных работах.

Накануне, 3 февраля, в результате ракетного удара были повреждены инфраструктурные объекты, что привело к массовым отключениям электроэнергии, воды и тепла на фоне сильных морозов. Сообщалось о сбоях в работе светофоров и застрявших в лифтах жителях. Как поделился глава региона Вячеслав Гладков, аварийные бригады приступили к работам «буквально с первых минут». Вместе с тем появились очереди на АЗС, которые, впрочем, были связаны с покупкой топлива для генераторов теми, кто не успел сделать это заранее.

Анна Швечикова