Окружающий мир Кирилла

Кирилл Кондрашев живет с родителями в городе Вышнем Волочке Тверской области. В прошлом году у него неожиданно возникла опухоль лобной кости. Она быстро растет, у Кирилла сильно болит голова, лицо справа деформировалось. Московские врачи готовы сделать операцию — удалить опухоль и установить на ее место специальный имплант, который срастется с костями черепа. Это поможет исправить асимметрию лица, головные боли исчезнут, и Кирилл сможет жить обычной жизнью, учиться и заниматься спортом. Но операция и имплант стоят больше миллиона рублей. Для родителей Кирилла это неподъемная сумма.

Самое главное для Кирилла, что после операции перестанет болеть голова. И можно будет читать книжки и заниматься спортом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Самое главное для Кирилла, что после операции перестанет болеть голова. И можно будет читать книжки и заниматься спортом

Больше всего на свете Кирилл интересуется окружающим миром. И в школе это один из любимых предметов, но главное — в другом. Кирилл подходит к вопросу глобально: что вообще в этом мире есть и как все устроено? Сначала он изучал нашу Вселенную, галактики и Солнечную систему. Родители купили ему астрономический атлас, который мальчик зачитал до дыр. Хорошо бы еще и телескоп в придачу, но это пока мечта.

Поэтому Кирилл занялся изучением родной планеты, на которой самое интересное, конечно, животный мир.

— Когда мы приехали на обследование в Москву, то сразу после больницы пошли в зоопарк,— рассказывает мама мальчика Ангелина.— Сын был в восторге! Он смог увидеть всех животных и птиц, которых раньше рассматривал только на картинках в книжке или в интернете. Больше всего его поразила рысь — она повадками на нашего кота Персика оказалась похожа.

Кот Персик — лучший друг Кирилла и даже «практически брат»: так его называет мальчик.

— Они играют вместе, как два котенка, а когда устанут, спят в обнимку. Утром Персик приходит и начинает Кирилла умывать! А когда сын в школе, кот очень скучает и ждет,— улыбается Ангелина.

Но Кирилл домой не торопится. Он по натуре искатель. А ведь искать можно не только новые планеты или неизученные земли, но и самого себя. Этим мальчик тоже любит заниматься. Он перепробовал несколько видов спорта, пока не нашел тот, что особенно по душе,— кикбоксинг. Вот только сейчас врачи ему спорт запретили.

— Кирилл рос как обычный здоровый ребенок, но в начале 2023 года вдруг начал жаловаться на головные боли. Врач назначил препараты для улучшения кровоснабжения головного мозга, и все прошло,— вспоминает Ангелина.

Но в январе прошлого года справа на лбу у Кирилла появилась небольшая шишка. Она не болела, но продолжала расти. Правый глаз выглядел отекшим, бровь будто нависала над глазом. А потом снова начались головные боли. В местной больнице мальчику сделали компьютерную томографию, после чего направили на консультацию в Тверь. А там поставили диагноз: фиброзная дисплазия — заболевание, при котором костная ткань замещается соединительной. Опухоль эта незлокачественная, но лечение нужно серьезное — поможет только операция. Переродившуюся костную ткань необходимо удалить, а на ее место установить имплант из биосовместимого полимера высокой прочности.

Кирилл, как всегда, детально изучил вопрос и операции не боится.

— Мы сначала думали не посвящать сына во все подробности, поберечь. Вдруг испугается или расстроится? Но врачи в Твери особенно не церемонились, говорили все как есть и прямо при Кирилле. Удивительно, но он не испугался, не расстроился, а, наоборот, заинтересовался,— рассказывает Ангелина.— Такая уж у него исследовательская натура. Говорит, что самое интересное в больнице — операционная, вот бы посмотреть, как там все устроено. Жаль, что туда попадаешь уже во сне, под наркозом.

Но самое главное для Кирилла, что после операции перестанет болеть голова. И можно будет читать книжки и заниматься спортом. А в дальнейшем он планирует стать пилотом или дальнобойщиком — точно пока не решил.

— Пилотом хорошо, потому что можно смотреть на окружающий мир сверху и видно далеко-далеко, а дальнобойщиком — так как можно ехать по дороге и все вокруг подробно рассматривать,— поясняет мальчик.

Вот только денег на операцию и имплант у родителей Кирилла нет.

Давайте поможем Кириллу! Ведь окружающий мир — это не только природа, это еще и люди, которые приходят на помощь, когда она очень нужна.

Для спасения Кирилла Кондрашева не хватает 728 600 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В прошлом году у Кирилла выявили фиброзную дисплазию лобной кости справа, образование быстро растет. Мальчику требуется хирургическое лечение — удаление очага дисплазии лобно-глазничной области и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим, срастается с костями человека. Надеемся, что после проведенного лечения у Кирилла пройдет асимметрия лица, он сможет вести нормальный образ жизни, вернется к занятиям спортом». Стоимость операции и импланта 1 359 600 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 728 600 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Кирилла Кондрашева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кирилла — Ангелины Геннадьевны Кондрашевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Тверская область