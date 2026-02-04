Реконструкцию пешеходной части улицы Ленина в Курске оценили в 2,4 млрд

Администрация Курска внесла изменения в муниципальную программу «Градостроительство и инвестиционная деятельность», предусмотрев реконструкцию пешеходной части улицы Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского. Соответствующее постановление №48 от 2 февраля опубликовано на сайте мэрии.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно обновленному перечню мероприятий (п. 6.2 приложения к программе), общий бюджет проекта составляет 2,44 млрд руб. Разработка проекта планировки и межевания территории, а также проектно-изыскательские работы были запланированы на 2022–2025 годы. Основной этап реконструкции намечен на 2026–2028 годы. В 2026 году предполагается направить более 1 млрд руб., в 2027-м — около 858 млн руб., в 2028-м — порядка 395 млн руб.

Ранее, в сентябре 2025 года, «Ъ-Черноземье» сообщал о планах создания «культурно-духовного пространства» на части территории ТЭЦ-4 площадью в 2,4 га в центре Курска. Проект предполагает обустройство парковой зоны и музейного центра, а также строительство часовни у святого источника преподобного Феодосия Печерского. Объект войдет в состав храмов Курской епархии. Сбор средств на восстановление часовни ведет епархия, остальные работы предполагается профинансировать из областного бюджета и за счет АО «РИР Энерго». В историческом здании станции 1929 года постройки планируется разместить музейную экспозицию. Проект хотят приурочить к 1000-летию Курска.

Анна Швечикова