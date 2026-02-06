Из свежей почты

Соня Голикова, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 251 447 руб.

С первых месяцев я заметила, что Соня отстает в физическом развитии, и начала возить ее на реабилитацию. Дочка научилась ползать, сидеть, вставать и ходить у опоры. Но самые заметные результаты появились после лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ), где Соня прошла одиннадцать курсов, один из которых оплатил Русфонд. Дочка заговорила, хорошо учится и рисует, запоминает стихи. Но проблем еще много: из-за скованности мышц она двигается с трудом, быстро устает. Лечение нужно продолжать, и мы просим вашей помощи в его оплате. Эра Голикова, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Главные цели лечения — коррекция мышечного тонуса, улучшение навыков ходьбы, координации движений и равновесия, мелкой моторики и речи».

Ростислав Собещаков, 11 лет, спинальная мышечная атрофия, сужение челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 176 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 36 тыс. руб.

Когда Ростику было полгода, у него обнаружили спинальную мышечную атрофию — заболевание, при котором мышцы сильно ослаблены. Передвигается сын в коляске. Уже образовались контрактуры, развивается сколиоз. Ростик перенес несколько операций — хирурги устранили контрактуры и установили на позвоночник металлоконструкцию, которую оплатил Русфонд. Спасибо всем! Но заболевание затронуло и мышцы лица: челюсти сильно сужены, сын не может нормально жевать, зубы не смыкаются. Пожалуйста, помогите оплатить ортодонтическое лечение! Екатерина Косиненко, Орловская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Мальчику необходимо лечение с помощью несъемных аппаратов для расширения обеих челюстей».

Амила Галяутдинова, 16 лет, спастический тетрапарез, подвывихи тазобедренных суставов, требуется вертикализатор. 126 910 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 324 910 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 19 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 29 тыс. руб.

Дочка родилась в тяжелом состоянии, у нее выявили эпилепсию и двигательные нарушения. Мы начали активную реабилитацию, возили Амилу в медцентры по всей стране. Дочка окрепла, научилась ползать. Но сильная мышечная спастика сковывала движения, возникла деформация суставов ног. Врачи рекомендовали приобрести вертикализатор. Каждый день Амила занималась в нем, но теперь он стал ей мал. Нужен новый, а мы не в состоянии его купить. В семье трое детей. Нам нужна помощь! Гульназ Галяутдинова, Башкортостан

Заведующая кабинетом по клинико-экспертной работе Детской поликлиники №5 Диана Сагитова (Уфа): «Учитывая характер нарушений, Амиле необходимы регулярные тренировки в вертикализаторе с отведением ног».

Данил Мальцев, 17 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 369 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО ОЗЭУ внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 33 тыс. руб.

В шесть лет у сына обнаружили открытое овальное окно в сердце, но лечения не назначали. Данил занимался волейболом, нагрузки переносил хорошо. А в десять лет ему диагностировали порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Мы живем в селе, и сына направили в Томск, в НИИ кардиологии. Его взяли под наблюдение, УЗИ сердца проводили каждый год. На недавней консультации доктора сказали, что дефект надо поскорее закрыть эндоваскулярным способом. Но эта операция платная, у меня таких денег нет. Маргарита Мальцева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Данила дефект межпредсердной перегородки. Отмечены начальные признаки легочной гипертензии. Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера».

Почта за неделю 30.01.2026–5.02.2026

Получено писем — 87

Принято в работу — 65

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 3