Для спасения Кирилла Кондрашева не хватает 728 600 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В прошлом году у Кирилла выявили фиброзную дисплазию лобной кости справа, образование быстро растет. Мальчику требуется хирургическое лечение — удаление очага дисплазии лобно-глазничной области и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального импланта из специального полимера. Он биосовместим, срастается с костями человека. Надеемся, что после проведенного лечения у Кирилла пройдет асимметрия лица, он сможет вести нормальный образ жизни, вернется к занятиям спортом».

Стоимость операции и импланта 1 359 600 руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, внесли 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 728 600 руб.

