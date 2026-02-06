Будет у Паши Мутагирова внутривенное питание!

30 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю шестилетнего Паши Мутагирова из Башкортостана («В гости со своими весами», Алексей Каменский). После ряда операций у мальчика сформировался синдром короткой кишки — длины кишечника недостаточно для адекватного переваривания и усвоения обычной пищи. Чтобы Паша рос и развивался, ему требуется внутривенное питание на полгода и лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 674 762 руб.) собрана. Елена, мама Паши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Паша Мутагиров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 30 января 10 816 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Башкортостан», «Ставрополье», «Белгород», «Пермь», «Нижний Новгород» и еще 116 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 75 детям, собрано 27 493 204 руб.