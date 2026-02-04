Красноярский министр призвала бороться с буллингом после нападений в школах

Буллинг в школе — серьезная проблема, с которой нужно бороться. В противном случае события, подобные двум нападениям в учебных учреждениях Красноярского края, будут происходить постоянно, заявила министр образования региона Татьяна Гридасова.

«Хотела бы обратиться к директорам, учителям, родителям — буллинг в школе — это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие дети. Задача взрослых в этой ситуации — помочь разрешить детские и подростковые конфликты. Сделать это можно только сообща»,— сообщила госпожа Гридасова. Чтобы справиться с буллингом, необходимо объединить усилия школы и семьи и «ни в коем случае не устраняться от конфликта, делая вид, что ничего не происходит», отметила министр.

По словам Татьяны Гридасовой, причина нападения учениц в школах Кодинска и Красноярска кроется в агрессивном поведении подростков — за ним стоит сложное эмоциональное состояние, с которым дети не смогли справиться самостоятельно. «И два резонансных случая показали, что взрослые вовремя не увидели, не выявили, не помогли справиться детям с тяжелым эмоциональным состоянием»,— сообщила глава ведомства (цитата по пресс-службе министерства образования Красноярского края).

Главное сейчас — нормализовать психологический климат в школьных коллективах, где произошли нападения, отметила госпожа Гридасова. Она добавила, что при необходимости при поддержке министерства школьникам предоставят психологов и окажут консультационную помощь.

3 февраля 14-летняя ученица школы № 4 города Кодинска в Красноярском крае напала с ножом на сверстницу из параллельного класса. По данным МВД, школьница сначала попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники, после чего она напала на ученицу. В СКР считают, что «девочка решила разобраться со своими обидчиками». Нападавшую поместили в изолятор временного содержания до решения суда о мере пресечения. Пострадавшей ученице 3 февраля оказали медицинскую помощь и отпустили.

Сегодня восьмиклассница устроила пожар в школе в центральном районе Красноярска и ударила несколько учеников молотком. Состояние трех подростков, доставленных в ожоговый центр Красноярской краевой больницы после нападения, оценивается как стабильно тяжелое.