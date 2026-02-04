Напавшую с ножом на сверстницу под Красноярском школьницу поместили в ИВС

14-летняя школьница, устроившая нападение с ножом в школе города Кодинска Красноярского края, будет находиться в изоляторе временного содержания (ИВС) до решения суда о мере пресечения, сообщили «РИА Новости» в управлении СКР по Красноярскому краю. Возбуждено два уголовных дела.

В ведомстве уточнили, что вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростка пока не решен. Доклад по расследованию запросил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Нападение случилось 3 февраля в школе №4 Кодинска. По информации МВД, сначала ученица седьмого класса пыталась ранить учителя. Ей помешали одноклассники, после чего девушка напала на другую школьницу. В СКР считают, что «девочка решила разобраться со своими обидчиками».