В Великобритании возобновили расследование против медсестры по делу об убийстве младенцев

В Великобритании возобновили расследование по делу бывшей медсестры неонатального отделения больницы имени графини Честерской Люси Летби, ранее признанной виновной в убийстве семи младенцев. В сентябре 2026 года Коронерский суд Чешира проведет дознание об убийстве пяти младенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люси Летби

Фото: Phil Noble / Reuters Люси Летби

Фото: Phil Noble / Reuters

Как пишет британская газета Mirror, дознание решили провести после выхода документального фильма о деле Люси Летби на платформе Netflix. По итогам расследования должны установить обстоятельства смерти младенцев.

Королевская прокурорская служба ранее заявляла, что некоторые свидетельства по этому делу не соответствовали требованиям, предъявляемым к доказательной базе. В службе также отмечали, что Люси Летби не планируется предъявлять новых обвинений.

21 августа 2023 года Королевский суд Манчестера приговорил Люси Летби к 15 пожизненным срокам. Суд пришел к выводу, что медсестра хладнокровно, с «крайней злобой, граничащей с садизмом» лишила жизни семерых младенцев и пыталась убить еще восьмерых. В прошлом году британские СМИ писали, что CPS получила данные, якобы свидетельствующие, что Люси Летби причастна к смерти еще нескольких младенцев.

Подробнее об истории Люси Летби — в материале «Ъ» «Младенцы и чудовище».

Яна Рождественская