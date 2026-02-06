Сегодня исполняется 65 лет генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Эрнст

Фото: пресс-служба Первого канала Константин Эрнст

Фото: пресс-служба Первого канала

Его поздравляет актер, режиссер, народный артист РСФСР, Герой Труда РФ Никита Михалков:

— Многим людям, которым исполняется 65 лет, иногда кажется, что жизнь прошла, что все позади, что лучшее осталось далеко в прошлом. С высоты своего возраста могу совершенно ответственно заявить, что это совсем не так, а даже во многом наоборот. Эти слова хочу обратить Константину Львовичу Эрнсту. Человеку талантливому и многообразному. И вот именно талант и многообразие и есть залог долголетнего удержания интереса и к жизни, и к тому, чем ты в этой жизни занимаешься. И потому, дорогой Костя, не смотри в паспорт, смотри в монитор. Там еще много хороших дублей! С НОВЫМ ТЕБЯ ТВОИМ ГОДОМ! Твой Никита.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»