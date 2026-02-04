Фьючерсы на золото вновь превысили $5 тыс. на бирже Comex

Февральский фьючерс на золото на бирже Comex вновь превысил $5 тыс. за тройскую унцию.

По данным на 15:26 мск, золото находилось на уровне $5071 (+2,77%). Последний рекорд драгоценный металл побил 29 января, превысив $5,6 тыс. за тройскую унцию, после чего цены на золото упали более чем на 10%. Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте находится на уровне $89,9 за тройскую унцию (+7,95%).

Общий тренд на удорожание золота начался в декабре прошлого года. Аналитики прогнозируют, что в 2026-м стоимость золота может приблизиться к $6 тыс., писало агентство Reuters.

