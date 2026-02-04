Фьючерсы на золото вновь превысили $5 тыс. на бирже Comex
Февральский фьючерс на золото на бирже Comex вновь превысил $5 тыс. за тройскую унцию.
По данным на 15:26 мск, золото находилось на уровне $5071 (+2,77%). Последний рекорд драгоценный металл побил 29 января, превысив $5,6 тыс. за тройскую унцию, после чего цены на золото упали более чем на 10%. Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте находится на уровне $89,9 за тройскую унцию (+7,95%).
Общий тренд на удорожание золота начался в декабре прошлого года. Аналитики прогнозируют, что в 2026-м стоимость золота может приблизиться к $6 тыс., писало агентство Reuters.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Золотоприбытчики».
«Ъ-Хронограф». Золото
Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее».
ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив.
Данные: Investing.com
