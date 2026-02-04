Аномальные морозы в центральной России продлятся до 5 февраля

В большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) аномально холодная погода сохранится до 5 февраля. Низкая температура прогнозируется в том числе в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Ночами ожидается до –25...–29°С, днем воздух будет прогреваться не выше –13...–17°С, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

В Воронежской области среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 19–23 градуса — в регионе прогнозируется –24...–29°С. Во Владимирской области температура воздуха ночью будет до –25°С, днем — до –16°С. В Брянской, Ивановской, Костромской, Орловской, Смоленской и Ярославской областях похолодает до –21°С, днем — до –15°С. Также морозы ожидаются в Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

МЧС предупреждало, что в Москве аномально холодная погода сохранится до 6 февраля. В столице и по области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за похолодания, предупреждение Гидрометцентра действует до 7 февраля. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе будет –11...–13°С, в Подмосковье температура может упасть до –16°С. Сегодня ночью в Москве похолодает до –24°С, завтра днем температура будет на уровне –12...–14°С.

