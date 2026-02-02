МЧС предупредило об аномально холодной погоде в Москве до 6 февраля

С 3 по 6 февраля в Москве будет аномально холодная погода, предупредило столичное МЧС. По его данным, температура воздуха будет в среднем на 7-12°С ниже климатической нормы. В МЧС советуют не перегружать электросеть, надевать свободную, многослойную одежду, а также избегать длительного пребывания на улице.

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания, предупреждение Гидрометцентра действует до 7 февраля. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе будет –14...–16°С, в Подмосковье температура может упасть до –19°С.

