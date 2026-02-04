Акции Nintendo упали на 11% после публикации отчетности компании

На утренних торгах в Токио акции производителя игровых приставок Nintendo упали почти на 11%. Падение связано с обеспокоенностью инвесторов тем, что цены на карты памяти для устройств компании растут, растет и их дефицит, а в портфеле компании недостаточно популярных игр, чтобы стимулировать спрос. Как отмечает Bloomberg, это самое значительное однодневное падение акций Nintendo с апреля 2025 года.

Накануне Nintendo опубликовала отчетность за три квартала текущего финансового года, сообщив о росте прибыли за этот период на 51% и продаж на 99%. В третьем квартале прибыль показала 24-процентный рост, продажи — 86%, а операционная прибыль не дотянула до ожиданий инвесторов, поднявшись на 23%. Сделанные компанией прогнозы по продажам консоли Switch 2 также показались инвесторам слишком консервативными.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава отметил, что «ситуация на рынке действительно непростая», но заверил, что компания «ведет долгосрочные обсуждения с поставщиками, чтобы обеспечить стабильные поставки чипов». И хотя, по его словам, серьезных проблем из-за дефицита и стоимости чипов не ожидается, однако, если эта ситуация затянется, она может негативно сказаться на прибыльности. Напомним, что в декабре капитализация Nintendo сократилась почти на $14 млрд из-за реакции инвесторов на подорожание карт памяти, грозящее падением прибыли.

Алена Миклашевская