Nintendo за неделю потеряла $14 млрд из-за роста цен на карты памяти

Рыночная капитализация Nintendo с начала декабря сократилась почти на $14 млрд, сообщает Bloomberg. На сегодняшних торгах акции Nintendo падали на 4,7% до минимального уровня с мая этого года. Так инвесторы реагируют на подорожание карт памяти, что, по их мнению, приведет к падению прибыли компании.

Производитель игровых приставок еще месяц назад отчитывался о росте выручки на 90% по сравнению с прошлым годом, а прибыли — на 270% благодаря успешному старту продаж Switch 2. За четыре месяца Nintendo продала 10,4 млн экземпляров и увеличила на четверть прогноз продаж по итогам финансового года (завершится в марте 2026 года) — с 15 млн до 19 млн.

Однако Nintendo, как и другие производители персональных компьютеров и игровых устройств, столкнулась с резким подорожанием карт памяти из-за их дефицита на рынке. По данным аналитической компании TrendForce, в текущем квартале цена, которую Nintendo должна заплатить за карты оперативной памяти объемом 12 Гб для Switch 2, выросла на 41%. Стоимость NAND-накопителей для новой консоли увеличилась почти на 8%.

Компания могла бы частично переложить на покупателей негативный эффект от роста цен на комплектующие. Однако Nintendo уже продает свою новую консоль Switch 2 со значительными скидками, что, по мнению инвесторов, вместе с подорожанием комплектующих просто не позволит компании добиться прогнозируемых ею же результатов по итогам финансового года.

Кирилл Сарханянц