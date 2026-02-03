Прибыль Nintendo взлетела на 51%

Прибыль Nintendo по итогам по итогам первых трех кварталов текущего финансового года (заканчивается в марте) выросла на 51,3%, следует из отчета компании. За отчетный период прибыль японского производителя игровых приставок составила $2,3 млрд. Операционная прибыль за это время выросла на 21,3% и достигла $1,9 млрд.

Как следует из отчетности Nintendo, благодаря спросу на игровую консоль Switch 2 продажи компании за три квартала почти удвоились и достигли $12 млрд. За этот период было продано почти 17,4 млн приставок этой модели. А количество активных пользователей приставки достигло 129 млн человек.

Nintendo прогнозирует, что чистая прибыль по итогам всего финансового года вырастет на 25,5% и составит $2,3 млрд, что соответствует предыдущим прогнозам. Продажи ожидаются на уровне $14,4 млрд, за год будет продано 19 млн консолей Switch 2. Акции компании в Токио отреагировали на отчетность ростом почти на 2%.

Алена Миклашевская