Участки под ИЖС в ЮФО и СКФО в 5–7 раз дороже, чем в среднем по стране

Эксперты рынка недвижимости фиксируют взрывной рост цен на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в приморских районах Краснодарского края, Крыму, вокруг крупных городов и в густонаселенных регионах Северного Кавказа, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года средняя стоимость таких участков здесь стартует от 800 тыс. руб., тогда как общероссийский показатель держится на уровне 250–300 тыс. руб., что дает превышение в 5–7 раз. Главный аналитик «Циана» Алексей Попов подчеркивает: эти цены также в 2–3 раза выше, чем на окраинах центральных регионов России.

Дефицит земли в этих зонах напрямую толкает цены вверх. Агентство связывает ажиотаж с ограниченным предложением в популярных локациях: пляжные зоны Краснодарского края, пригороды Крыма и Кавказа привлекают тысячи покупателей ежегодно. Спрос на участки под ИЖС в Краснодарском крае подскочил на 17% в августе–октябре 2025 года — тогда заключили 2300 договоров купли-продажи. В Сочи спрос вырос на 22%, цены — на 19% до 11,9 млн руб. за участок; в Севастополе востребованность участков увеличилась на 47%, а ценник подскочил на 24% до 4,1 млн руб.

Президент Национального союза строителей Антон Глушков добавляет: доля затрат на землю в себестоимости ИЖС растет уже 15 лет подряд, опережая другие статьи расходов. В 2025 году особенно рванули регионы с высоким спросом и скудным предложением — юг страны и пригороды городов-миллионников. По данным «Яндекс.Недвижимости» за март 2025 года, Дагестан лидирует с 987 тыс. руб. за сотку (в 3,4 раза дороже московского региона), Краснодарский край следует с 606 тыс. руб., Ставрополье — 518 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 415 тыс. руб. Эти цифры отражают туристический бум и развитие частного домостроения в курортных столицах.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост: средняя цена по России прибавит 5–7% в 2026 году, а в Ростовской области — 8–15%. Там средняя сотка уже стоит 188 тыс. руб., а участок в 6,7 сотки — 1,26 млн руб., с подъемом на 25% за прошлый год. В Адыгее цены взлетели на 68% до 2,6 млн руб. за участок. Покупатели охотятся за локациями у Восточного и Западного обходов Краснодара, где стоимость выросла в 5–8 раз за несколько лет. Общероссийская средняя цена сотки в марте 2025 года достигла 145 тыс. руб., но Кавказ и Кубань опережают ее в разы из-за инфраструктуры и миграции.

Станислав Маслаков