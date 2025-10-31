Чем известен депутат Анатолий Вороновский

31 октября в Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Подробности биографии экс-замгубернатора Краснодарского края — в справке «Ъ».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Анатолий Вороновский

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Родился 28 декабря 1966 года в Баку Азербайджанской ССР. Получил специальность инженера-штурмана в Каспийском высшем военно-морском училище им. С. М. Кирова (1988), также закончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2004).

Служил на Северном флоте: в частях разведки и флотском управлении в Мурманске. После окончания военно-морского училища работал в отделе собственной безопасности и борьбы с коррупцией Управления ФСНП РФ по Мурманской области.

В 2000 году стал начальником отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Усть-Лабинского района Краснодарского края, через пять лет возглавил администрацию Усть-Лабинска. С 2008-го — глава Староминского района, с 2009-го — Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В 2015 году назначен замруководителя департамента транспорта Краснодарского края, позже возглавил его. Через год стал министром транспорта и дорожного хозяйства региона.

В 2017–2020 годах — замгубернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Курировал, в частности, Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство транспорта и дорожного хозяйства. В 2020-м освобожден от должности, стал советником губернатора.

В 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России». Входит в думский комитет по транспорту.

В сентябре 2022 года рассказал «Новой газете Кубани» о своем желании отправиться добровольцем на СВО, напомнив свое звание: капитан третьего ранга запаса.

Находится под персональными международными санкциями Евросоюза, Канады, США и других стран.