Дорошенко Андрей Николаевич

Родился 10 марта 1977 года в Армавире (Краснодарский край). В 1995 году окончил Армавирский зооветеринарный техникум, в 2001-м — Кубанский государственный технологический университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2005-м — Краснодарский региональный институт агробизнеса.

С 1997 по 2000 год работал водителем на пассажирском автотранспортном предприятии. С 2000 по 2021 год — директор ООО «Производственно-коммерческая фирма "Дорожно-транспортная компания"» (строительство автодорог и автомагистралей) в Армавире.

Одновременно в 2010–2012 годах был депутатом Армавирской городской думы пятого созыва. Возглавлял совет молодых депутатов при гордуме. С 2012 по 2021 год — депутат Заксобрания Краснодарского края. Входил в состав комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

В 2021 году избран депутатом Госдумы восьмого созыва от «Единой России» (набрал 68,16% голосов в своем одномандатном округе). С октября 2021 года — член комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.