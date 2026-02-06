Зеленые инвестиции

По данным Национального рейтингового агентства, средняя оценка следования лучшим экологическим практикам за год выросла на 13%, до 59%. Наибольшую активность в этом направлении проявляют компании нефтегазового и металлургического секторов. Значит ли это, что компании стремятся любой ценой снизить уровень воздействия на окружающую среду, чтобы достигнуть плановых показателей по национальным проектам, или же инвестиции в зеленую повестку наконец-то начали давать результаты, выяснял «Ъ-Review».

В рамках природоохранных мероприятий металлургические компании инвестируют в проекты по использованию более экологически безопасных видов сырья и топлива, рекультивацию и лесовосстановление, разработку, модернизацию и интеграцию систем оборотного водоснабжения и систем очистки воздуха от продуктов переработки. Положительный эффект от экологических инвестиций заметен уже сейчас: снижается антропогенная нагрузка на экосистемы и формируются новые низкоуглеродные продукты, отмечает аналитик по рейтингам устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Антонина Павлова.

Причем все это происходит в условиях неблагоприятной экономической обстановки: реальные процентные ставки находятся на одном из самых высоких в мире уровней, а собственный инвестиционный ресурс компаний ограничен на фоне снижения прибыльности ряда игроков.

Международные инвестиции в энергетический переход выросли на 8%, достигнув рекордных $2,3 трлн в прошлом году, следует из данных BloombergNEF.

Это произошло, несмотря на опасения, что изменения политического ландшафта и экономическая неопределенность замедлят прогресс в области чистой энергии. Примерно $1,2 трлн было направлено на возобновляемую энергию и электросети, а электрифицированный транспорт в прошлом году привлек $893 млрд. Заместитель директора группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Андрей Макаров объясняет рост инвестиций двумя причинами. Во-первых, это затраты на поддержание текущих экологических технологий. Во-вторых, это реакция на ужесточение законодательных требований в сфере охраны природы. И российский металлургический сектор является одним из лидеров этого тренда — внедрения и развития экологичных технологий производства и модернизации производства в соответствии с новыми требованиями.

Чистый воздух

Согласно федеральному проекту «Чистый воздух», российским металлургическим предприятиям предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 20% до конца 2026 года. Компании принимают активные меры для выполнения поставленных задач, модернизируя оборудование и совершенствуя производственные процессы.

Однако реализация указанных целей вызывает немало споров и сомнений. Главные опасения связаны с возможным экономическим ущербом, вызванным стремительными темпами перемен. Главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин подчеркивает, что «цели проекта “Чистый воздух” не учитывают как достигнутого прогресса, так зачастую и экономической реальности — ухудшения внутренней и экспортной конъюнктуры, отказа западных поставщиков продавать необходимое оборудование, в том числе по уже заключенным контрактам».

Эти обстоятельства ставят компании перед выбором: либо приостановить работу отдельных подразделений, либо ограничить инвестиции в развитие производственной базы. Таким образом, защита окружающей среды превращается в препятствие для экономического роста.

Еще одна опасность — излишне жесткий контроль со стороны регуляторов. «Экономически избыточное ужесточение регуляторных требований закрывало целые системообразующие отрасли, включая химию, металлургию и даже автомобилестроение»,— утверждает господин Копейкин. Такое положение вещей ведет к закрытию рабочих мест и потерям бюджетных доходов, что недопустимо для национальной экономики.

Чтобы избежать негативного эффекта, необходимы дополнительная настройка механизма экологических стандартов и разработка четких критериев оценки прогресса.

Только разумное сочетание строгих экологических норм и учета экономических реалий способно сохранить баланс интересов государства и бизнеса.

Чистая вода

Металлургические предприятия оказывают серьезное воздействие на водные ресурсы, потребляя большие объемы воды для охлаждения и очищения сырья. Проблемы загрязнения водоемов остро стоят перед отраслями черной и цветной металлургии, заставляя искать способы экономии водных ресурсов и рационального использования воды.

Значительный успех в деле сбережения водных запасов показал концерн «Русал», который сумел существенно сократить забор свежей воды. Полностью замкнутые системы водоснабжения позволили многократно использовать воду, исключив необходимость дополнительной закачки. Компания «Северсталь» аналогичным образом стремится стать лидером в эффективной эксплуатации водных ресурсов, повышая коэффициент полезного использования повторно применяемой воды до максимальных значений.

Для реальной защиты водоемов необходима активная позиция руководства предприятий, понимающего значимость бережливого отношения к ресурсам, указывают эксперты отрасли. В качестве примера можно привести построенную Магнитогорским металлургическим комбинатом плотину, изолирующую бассейн собственного производства от окружающих водоемов. Этот проект позволил предотвратить загрязнение местной акватории и свести отходы производства к минимуму.

Следующим шагом должно стать исключение сбросов отработанных жидкостей в природные водные артерии. Например, компания «Евраз» планирует ввести запрет на сброс жидких отходов в реку Малая Кушва, решив сразу две важные задачи — защиты природы и обеспечения сохранности водных ресурсов.

Чистая энергия

Энергетика играет важную роль в снижении вреда, наносимого природе производством черных и цветных металлов. Внедрение экологически чистых технологий помогает предприятиям сокращать углеродный след и повышать конкурентоспособность на международном рынке.

Один из основных аспектов экологической повестки в мире — активное продвижение металлопродукции с малым содержанием углерода.

Зарубежные рынки предъявляют все более жесткие требования к экологичности продукции, усиливая конкуренцию среди производителей. В частности, на важнейшем для ряда отраслей экспортном рынке Китая требования как к национальным производителям, так и к поставщикам из других стран планомерно ужесточаются, уточняет Борис Копейкин. Они эволюционируют схожим с регулированием ЕС путем: ставится цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Поэтому продолжение активной работы в этом направлении на глазах становится ключевым условием для возможности работы на зарубежных рынках.

Именно поэтому отечественные компании стараются соответствовать международным нормам и добиваются сертификации продукции. Например, продукция «Русала» получила сертификат Green Power Aluminium, подтверждающий низкий углеродный след. Среди важных направлений этой работы — исследования и испытания инертных анодов, которые позволяют существенно сократить выбросы парниковых газов. «Северсталь» также работает над созданием продукции с минимальным воздействием на окружающую среду. Технология прямого восстановления железа обещает революционно решить проблему углеродных выбросов, делая железо углеродно нейтральным продуктом. Широкий спектр нововведений направлен на ускоренную адаптацию российских предприятий к новым экологическим правилам игры.

Недосягаемый ноль

«Абсолютно безвредного промышленного производства не существует, но концепция нулевого воздействия — это то, к чему необходимо стремиться. Главный барьер не технологический, а экономический. Внедрение таких решений требует колоссальных инвестиций, которые окупятся только при поддержке государства и готовности рынка платить премию за зеленый металл»,— говорят в золотодобывающей компании «Селигдар».

Ожидать, что металлургическая отрасль полностью «позеленеет» в обозримом будущем, не стоит.

«Прорывные технологии декарбонизации очень дороги и наукоемки. Основные технологии для металлургии — это водород и CCS. В качестве мер можно рассмотреть возможность разработки эффективных инструментов льготного кредитования проектов декарбонизации (greenfield и brownfield) через бюджетное и внебюджетное финансирование. На сегодняшний день в России принята таксономия зеленых проектов, но финансовых инструментов для их поддержки фактически нет»,— говорят в «Северстали».

К прорыву в области производства алюминия с низким углеродным следом готовится «Русал». Уже сейчас он является мировым лидером в разработке технологии инертного анода — из нерасходуемых материалов (керамики или сплавов). Она полностью исключает выбросы парниковых газов и других опасных веществ. При этом в ходе электролиза вместо нескольких тонн парниковых газов на тонну алюминия выделяется 0,9 т чистого кислорода. Один электролизер, работающий по технологии инертного анода, может производить такой же объем кислорода, как 70 га леса.

По мнению Андрея Макарова, технологии, которая позволила бы получить сталь или алюминий, полностью исключив при этом выбросы и сбросы загрязняющих веществ, не существует. Сегодня можно говорить только о минимизации этих факторов — например, посредством применения технологии получения железа прямого восстановления. Это решение позволяет исключить из технологической цепочки получения стали два наиболее экологически небезопасных и проблемных в этом плане процесса — коксохимический и доменный. Как следствие, существенно сократятся и углеродный след продукции, и ее экологическое воздействие. Эту технологию уже успешно внедрили в Старом Осколе («Металлоинвест») и Выксе (ОМК).

Полина Трифонова