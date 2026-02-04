Три ученика доставлены в больницу с ожогами из школы в Красноярске

В одной из школ Красноярска произошел пожар. Трое детей доставлены в больницу с ожогами, сообщили ТАСС в краевом Минздраве. Причины ЧП там не назвали.

По данным Telegram-канала Mash, пожар в школе №153 устроила восьмиклассница. Сначала школьница подожгла туалет, после — пришла в класс и стала обливать одноклассников бензином из бутылки. Нескольких учащихся она якобы ударила молотком. Один из пострадавших получил ожоги спины, лица и конечностей. Канал «Осторожно, новости» пишет, что нападавшая девочка после поджога ранила себя. Учеников школы эвакуируют на улицу.